Infos transport en commun : LVA – Lignes 711, 2040, 2760, VIE03, VIE04, VIE05

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - Pays Viennois

Lignes 711, 2040, 2760, VIE03, VIE04, VIE05 - Travaux : les arrêts Beauséjour et Lycée Hôtelier ne sont pas desservis. Veuillez vous reporter aux arrêts : Cours de Verdun et Denfert Rochereau. Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 2760 Valencin – Luzinay – Chuzelles – Vienne Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE / SEYSSUEL
    vers VALENCIN / SAINT JUST CHALEYSSIN / LUZINAY / VILLETTE DE VIENNE

  • Bus 2040 Chasse-sur-Rhône – Seyssuel – Vienne Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
    vers CHASSE SUR RHONE / SEYSSUEL

  • Bus 711 Condrieu – Sainte-Colombe – Vienne Pays Viennois

    vers VIENNE
    vers LES HAIES / CONDRIEU

  • Bus VIE03 Ligne VIE03 Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VILLENEUVE DE MARC / MEYSSIEZ / EYZIN PINET

  • Bus VIE04 Ligne VIE04 Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers JARDIN / CHALONS / ESTRABLIN / ST SORLIN DE VIENNE

  • Bus VIE05 Ligne VIE05 Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers ASSIEU / LES COTES D AREY / REVENTIN VAUGRIS / VIENNE
