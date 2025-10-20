Infos transport en commun : LVA – Lignes 1 et 2
Perturbation
Lignes 1 et 2 - Travaux, Plusieurs trajets ne seront pas assurés les 20 et 21/10 à partir de 20h. Plus d'infos sur lva-mobilite.fr/actualites Nous vous remercions pour votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
-
2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE