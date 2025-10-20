itinisère

Infos transport en commun : LVA – Lignes 1 et 2

Perturbation

Du 20/10/2025 au 21/10/2025 - Pays Viennois

Lignes 1 et 2 - Travaux, Plusieurs trajets ne seront pas assurés les 20 et 21/10 à partir de 20h. Plus d'infos sur lva-mobilite.fr/actualites Nous vous remercions pour votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL

  • Bus 2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE
