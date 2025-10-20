Perturbation

Du 20/10/2025 au 21/10/2025 - Pays Viennois

Lignes 1 et 2 - Travaux, Plusieurs trajets ne seront pas assurés les 20 et 21/10 à partir de 20h. Plus d'infos sur lva-mobilite.fr/actualites Nous vous remercions pour votre compréhension.