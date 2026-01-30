itinisère

Date d'impression : 30/01/2026

Infos transport en commun : LVA - Lignes 1, 2, 3, 4

Perturbation

Du 02/02/2026 au 19/04/2026 - Pays Viennois

Lignes 1, 2, 3, 4 - Fin de travaux : à partir du 2/02, l'arrêt Jardin de Ville sera de nouveau desservi dans les 2 sens. Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL

  • Bus 4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennois

    vers PONT EVEQUE
    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Bus 2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE

  • Bus 3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennois

    vers SEYSSUEL / VIENNE
    vers VIENNE
