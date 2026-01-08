itinisère

Infos transport en commun : LVA - Ligne 713 716 719 748 759 762

Perturbation

Jusqu'au 08/01/2026 - Pays Viennois

Ligne 713 716 719 748 759 762 - Intempérie trafic interrompu . Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 762 Saint-Romain-en-Gal – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TREVES

  • Bus 759 Les Haies – Trèves – Longes – Rive-de-Gier Pays Viennois

    vers RIVE DE GIER
    vers LONGES / LES HAIES / CONDRIEU / TREVES

  • Bus 713 Les Haies – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers LES HAIES

  • Bus 719 Longes – Longes Pays Viennois

    vers LONGES
    vers LONGES

  • Bus 716 Les Haies – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers LES HAIES

  • Bus 748 Longes – Longes Pays Viennois

    vers LONGES
    vers LONGES
