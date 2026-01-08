Infos transport en commun : LVA - Ligne 713 716 719 748 759 762
Perturbation
Ligne 713 716 719 748 759 762 - Intempérie trafic interrompu . Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
762 Saint-Romain-en-Gal – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennoisvers SAINT ROMAIN EN GAL
vers TREVES
-
759 Les Haies – Trèves – Longes – Rive-de-Gier Pays Viennoisvers RIVE DE GIER
vers LONGES / LES HAIES / CONDRIEU / TREVES
-
713 Les Haies – Condrieu Pays Viennoisvers CONDRIEU
vers LES HAIES
-
719 Longes – Longes Pays Viennoisvers LONGES
vers LONGES
-
716 Les Haies – Condrieu Pays Viennoisvers CONDRIEU
vers LES HAIES
-
748 Longes – Longes Pays Viennoisvers LONGES
vers LONGES