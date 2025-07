Perturbation

Du 07/07/2025 au 08/07/2025 - Pays Viennois

Ligne 1 - Travaux : Plusieurs arrêts ne seront pas desservis dans les 2 sens de circulation les 7 et 8/07 entre 5h et 13h. Plus d'infos sur www.lva-mobilite.fr. Merci de votre compréhension.