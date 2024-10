Jusqu'au 12/03/2025 - Cars Région

Du 16/12 soir au 20/12 matin et du 13/01 soir au 17/01 matin

Et les mercredis midi

Du 06/11 au 11/12 et du 22/01 au 12/03

En raison des travaux de sécurisation de la route département RD218 :

L'ensemble des arrêts de Montaud sont reportés à l'arrêt « Les étroits» et le départ est avancé à 07h00.

Les arrêts « Pharmacie » et « Bourg » sur la commune de Saint Quentin-sur-Isère sont desservis par la ligne MOI01 pour les services retours des lycéens.

Merci de votre compréhension.