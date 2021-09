Jusqu'au 03/09/2021 - Cars Région

Ce jeudi 2 septembre, en raison d’une circulation difficile, la ligne TIJ01 partant à 16h15 et 17h05 de Tignieu , arrêts "Les Ormes" et "Place" déplacé à l'arrêt provisoire de la ligne T20(vers Garage Mécasport) et arrêt "Eglise" reporté sur l'Avenue des Sureaux.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère