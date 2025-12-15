Infos transport en commun : L.TASP : arrêt "gare routière" à St-Laurent-du-Pont déplacé du 5 au 15 janvier
Perturbation
Du Lundi 5 janvier au jeudi 15 janvier 2026 inclus
En raison de travaux sur la commune de Saint-Laurent-Du-Pont, la Gare Routière n’est pas accessible, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Gare Routière » situé rue Charles Hérold ne pourra pas être desservi et sera déplacé sur l’avenue Jules Ferry au niveau de l’école de musique.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
TASP Transaltitude Saint Pierre de Chartreuse Transaltitudevers VOIRON-ST PIERRE DE CHARTREUSE
vers ST PIERRE DE CHARTREUSE-VOIRON