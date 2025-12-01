Jusqu'au 21/12/2025 - Transaltitude

Ce samedi 20 et dimanche 21 décembre, en raison de la non ouverture de la station de Gresse-en-Vercors, le départ à 8h de Grenoble en direction de Gresse-en-Vercors et le départ à 17h de Gresse-en-Vercores en direction de Grenoble ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension