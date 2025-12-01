Infos transport en commun : L.TAGV: départs non effectués
Perturbation
Ce samedi 20 et dimanche 21 décembre, en raison de la non ouverture de la station de Gresse-en-Vercors, le départ à 8h de Grenoble en direction de Gresse-en-Vercors et le départ à 17h de Gresse-en-Vercores en direction de Grenoble ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
TAGV TRANSALTITUDE GRENOBLE-GRESSE EN VERCORS Transaltitudevers GRENOBLE-GRESSE EN VERCORS
vers GRESSE EN VERCORS-GRENOBLE