Jusqu'au 04/04/2026 - Transaltitude

Du vendredi 13 mars 18h00 au samedi 04 avril

En raison de l’organisation du Festival Tomorrowland Winter 2026 sur la commune de l’Alpe d’Huez, l’arrêt « Palais des Sports » ne sera pas desservi et sera reporté aux arrêts « Paganon » ou « Parking des Bergers ».

Merci de votre compréhension.