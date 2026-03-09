Infos transport en commun : L.TAAH : arrêt "Palais des Sports" à Huez non desservi du 13 mars 18h au 4 avril
Perturbation
Du vendredi 13 mars 18h00 au samedi 04 avril
En raison de l’organisation du Festival Tomorrowland Winter 2026 sur la commune de l’Alpe d’Huez, l’arrêt « Palais des Sports » ne sera pas desservi et sera reporté aux arrêts « Paganon » ou « Parking des Bergers ».
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitudevers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ