Infos transport en commun : L.TA2A, TAAH, TAAU, TAVA : perturbations à prévoir jeudi 5 février
Perturbation
Ce jeudi 5 février, en raison de la mise en place du Plan d'Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA), les départs à 10h des lignes TA2A, TAAH, TAAU, TAVA en direction de Grenoble risquent d'être fortement perturbés.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitudevers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ
vers L'ALPE D'HUEZ-GRENOBLE
-
TAAU Transaltitude Auris en Oisans Transaltitudevers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-AURIS
vers AURIS-BO AGENCE-GRENOBLE
-
TAVA Transaltitude Vaujany Transaltitudevers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-ALLEMOND-VAUJANY
vers VAUJANY-ALLEMOND-ROCHETAILLEE-GRENOBLE
-
TA2A Transaltitude Les Deux Alpes Transaltitudevers GRENOBLE-LES DEUX ALPES
vers LES DEUX ALPES-GRENOBLE