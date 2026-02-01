itinisère

Infos transport en commun : L.TA2A, TAAH, TAAU, TAVA : perturbations à prévoir jeudi 5 février

Perturbation

Jusqu'au 05/02/2026 - Transaltitude

Ce jeudi 5 février, en raison de la mise en place du Plan d'Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA), les départs à 10h des lignes TA2A, TAAH, TAAU, TAVA en direction de Grenoble risquent d'être fortement perturbés.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitude

    vers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ
    vers L'ALPE D'HUEZ-GRENOBLE

  • Car TAAU Transaltitude Auris en Oisans Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-AURIS
    vers AURIS-BO AGENCE-GRENOBLE

  • Car TAVA Transaltitude Vaujany Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-ALLEMOND-VAUJANY
    vers VAUJANY-ALLEMOND-ROCHETAILLEE-GRENOBLE

  • Car TA2A Transaltitude Les Deux Alpes Transaltitude

    vers GRENOBLE-LES DEUX ALPES
    vers LES DEUX ALPES-GRENOBLE
