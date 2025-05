Jusqu'au 19/05/2025 - Cars Région

Le lundi 19 mai 2025

De 09h00 à 16h00

Plusieurs arrêts à Clelles, Lavars, Prébois et Mens non desservis

En raison de travaux sur la commune de Clelles, les arrêts « Mairie » à Clelles, « Pont De Parassat » à Lavars, « Les Merlons » à Prébois et « Pont de Prébois », « Foreyre RD526 », « Beaumet » et « Roger Brachet » à Mens ne seront pas desservis entre 09h00 et 16h00.

Merci de vous reporter sur l’arrêt « Gare SNCF » à Clelles.

Merci de votre compréhension