Infos transport en commun : L.T95 : arrêts non desservis le 28 septembre
Perturbation
Le dimanche 28 septembre 2025
En raison de l’organisation de la journée « Faites du Vélo » sur la commune de Mens, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Roger Brachet » et « Beaumet » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Foreyre RD.526 ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
- ROGER BRACHET MENS
- BEAUMET MENS
- BEAUMET MENS
- ROGER BRACHET MENS