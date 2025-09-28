Jusqu'au 28/09/2025 - Cars Région

En raison de l’organisation de la journée « Faites du Vélo » sur la commune de Mens, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Roger Brachet » et « Beaumet » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Foreyre RD.526 ».

Merci de votre compréhension