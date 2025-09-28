itinisère

Infos transport en commun : L.T95 : arrêts non desservis le 28 septembre

Perturbation

Jusqu'au 28/09/2025 - Cars Région

Le dimanche 28 septembre 2025

En raison de l’organisation de la journée « Faites du Vélo » sur la commune de Mens, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Roger Brachet » et « Beaumet » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Foreyre RD.526 ».

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • ROGER BRACHET MENS
    • BEAUMET MENS
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
    • BEAUMET MENS
    • ROGER BRACHET MENS
