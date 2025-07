Jusqu'au 08/08/2025 - Cars Région

Du 30 juillet au 08 août 2025 inclus

Arrêts "Le Village" et "Les Gaillardons" à Saint-Martin-de-la-Cluze et "Les Marceaux" à Avignonet non desservis.

En raison de travaux sur la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze, les arrêts "Le Village" et "Les Gaillardons" à Saint-Martin-de-la-Cluze et "Les Marceaux" à Avignonet ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts "La Gare" à Saint-Martin-de-laCluze ou " La Morte" à Sinard.

Merci de votre compréhension