Infos transport en commun : L.T95 : arrêts « Maison Médicale Monestier » et « La Poste » déplacés le 13/09
Perturbation
Le 13 septembre 2025 de 11H00 à 14H00
Arrêts « Maison Médicale Monestier » et « La Poste » déplacés uniquement en direction de Grenoble
En raison d’une manifestation sur la commune de Monestier-de-Clermont, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Maison Médicale Monestier » et « La Poste » sont déplacé comme suit, uniquement en direction de Grenoble :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
- LA POSTE MONESTIER DE CLERMONT
- MAISON MEDICALE MONESTIER MONESTIER DE CLERMONT
