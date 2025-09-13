Jusqu'au 13/09/2025 - Cars Région

Le 13 septembre 2025 de 11H00 à 14H00

Arrêts « Maison Médicale Monestier » et « La Poste » déplacés uniquement en direction de Grenoble

En raison d’une manifestation sur la commune de Monestier-de-Clermont, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Maison Médicale Monestier » et « La Poste » sont déplacé comme suit, uniquement en direction de Grenoble :

Merci de votre compréhension.