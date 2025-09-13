itinisère

Infos transport en commun : L.T95 : arrêts « Maison Médicale Monestier » et « La Poste » déplacés le 13/09

Perturbation

Jusqu'au 13/09/2025 - Cars Région

Le 13 septembre 2025 de 11H00 à 14H00
Arrêts « Maison Médicale Monestier » et « La Poste » déplacés uniquement en direction de Grenoble

En raison d’une manifestation sur la commune de Monestier-de-Clermont, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Maison Médicale Monestier » et « La Poste » sont déplacé comme suit, uniquement en direction de Grenoble :

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • LA POSTE MONESTIER DE CLERMONT
    • MAISON MEDICALE MONESTIER MONESTIER DE CLERMONT
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
    • MAISON MEDICALE MONESTIER MONESTIER DE CLERMONT
    • LA POSTE MONESTIER DE CLERMONT
