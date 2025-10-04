Infos transport en commun : L.T95 : arrêts "Les Dourches" et "Eglise" non desservis samedi 4 octobre
Perturbation
Le samedi 4 octobre
En raison de l’organisation de la foire annuelle sur la commune de Sinard, les arrêts "Les Dourches" et "Eglise" ne seront pas desservis et seront reportés à l'arrêt "La Croix de Portier" à Sinard.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
- LES DOURCHES SINARD
- EGLISE SINARD
- LES DOURCHES SINARD