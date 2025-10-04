itinisère

Infos transport en commun : L.T95 : arrêts "Les Dourches" et "Eglise" non desservis samedi 4 octobre

Perturbation

Jusqu'au 04/10/2025 - Cars Région

Le samedi 4 octobre

En raison de l’organisation de la foire annuelle sur la commune de Sinard, les arrêts "Les Dourches" et "Eglise" ne seront pas desservis et seront reportés à l'arrêt "La Croix de Portier" à Sinard.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • LES DOURCHES SINARD
    • EGLISE SINARD
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
    • EGLISE SINARD
    • LES DOURCHES SINARD
