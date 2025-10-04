Jusqu'au 04/10/2025 - Cars Région

Le samedi 4 octobre

En raison de l’organisation de la foire annuelle sur la commune de Sinard, les arrêts "Les Dourches" et "Eglise" ne seront pas desservis et seront reportés à l'arrêt "La Croix de Portier" à Sinard.

Merci de votre compréhension.