Infos transport en commun : L.T95 : arrêts déplacés samedi 13 décembre
Perturbation
Samedi 13 décembre
Les arrêts « La Poste » et « Maison Médicale Monestier » sont déplacés comme suit, uniquement en direction de Grenoble :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
- LA POSTE MONESTIER DE CLERMONT
