Infos transport en commun : L.T95 : arrêts déplacés samedi 13 décembre

Perturbation

Jusqu'au 13/12/2025 - Cars Région

Samedi 13 décembre

Les arrêts « La Poste » et « Maison Médicale Monestier » sont déplacés comme suit, uniquement en direction de Grenoble :

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • LA POSTE MONESTIER DE CLERMONT
    • MAISON MEDICALE MONESTIER MONESTIER DE CLERMONT
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
    • MAISON MEDICALE MONESTIER MONESTIER DE CLERMONT
    • LA POSTE MONESTIER DE CLERMONT
