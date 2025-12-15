Jusqu'au 08/03/2026 - Cars Région

Du 20 décembre 2025 au 8 mars 2026

Ouverture de la Station de l’Alpe du Grand Serre

Mise en place des départs De La Mure « République » à l’Alpe du Grand Serre « Jean Poncet » à :

- 8h50 du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et les samedis hors vacances,

- 12h15 le mercredi,

- 18h15 du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et les mercredis et samedis hors vacances.

De l’Alpe du Grand Serre « Jean Poncet » à La Mure « République » à :

- 7h45 du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et les samedis hors vacances.

- 17h15 du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et les mercredis et samedis hors vacances.

L’ensemble des arrêts habituels de la ligne sont desservis entre La Mure et de l’Alpe du Grand Serre.

La fiche horaires sera bientôt disponible sur notre site.

Merci de votre compréhension