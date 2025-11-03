Infos transport en commun : L.T93 : arrêt « Mairie » déplacé à La Morte du 1er septembre au 3 novembre 2025
Perturbation
Du 1er septembre au 3 novembre 2025
Arrêt « Mairie » déplacé à La Morte
Du 1 septembre au 3 novembre 2025, en raison de travaux sur la commune de La Morte, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région sur la ligne T93. L'arrêt « Mairie » déplacé à La Morte comme suit :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T93 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers MORTE (LA)