Infos transport en commun : L.T93 : arrêt « Mairie » déplacé à La Morte du 1er septembre au 3 novembre 2025

Perturbation

Jusqu'au 03/11/2025 - Cars Région

Du 1er septembre au 3 novembre 2025
Arrêt « Mairie » déplacé à La Morte

Du 1 septembre au 3 novembre 2025, en raison de travaux sur la commune de La Morte, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région sur la ligne T93. L'arrêt « Mairie » déplacé à La Morte comme suit :

t93-arret-deplace.JPG

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T93 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers MORTE (LA)
