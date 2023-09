Jusqu'au 30/09/2023 - Cars Région

Le samedi 30 septembre 2023

Entre 14h00 et 15h00

Arrêts "Quinzaine" et "Bayard" à Echirolles

Non desservis dans le sens Grenoble -> Vizille

En raison de l’inauguration du centre de sciences « Cosmocité » sur la commune de Pont-de-Claix, la ligne est déviée. Les arrêts « Quinzaine » et « Bayard » à Echirolles ne seront pas desservis entre 14h00 et 15h00, uniquement dans le sens Grenoble -> Vizille.

Merci de vous reporter sur les arrêts « Grugliasco » à Echirolles (arrêt de la M’TAG exceptionnellement desservi) ou « L’Etoile » à Pont-de-Claix.

Merci de votre compréhension