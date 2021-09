Jusqu'au 08/07/2022 - Cars Région

Dès mercredi 8 septembre 2021

En raison des perturbations qui ont lieu en cette rentrée scolaire et des surcharges qui en découlent, les cars en provenance et à destination des établissements scolaires de La Mure ne desserviront plus, temporairement, les arrêts les plus proches de ces établissements. Il s'agit des arrêts "Cimon" et "La Poste" à La Mure, "Pont de la Maladière" à Susville.

Merci de votre compréhension