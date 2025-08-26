itinisère

Infos transport en commun : L.T92 : services modifiés mardi 26 août

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025
Services modifiés

 

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, la ligne sera perturbée :

✓ Le départ de 12h15 de La Mure vers Grenoble est avancé de 20 minutes et partira à 11h55.

✓ Le départ de 12h25 de Grenoble vers La Mure est avancé de 15 minutes et partira à 12h10.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers GRENOBLE
