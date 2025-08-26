Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025

Services modifiés

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, la ligne sera perturbée :

✓ Le départ de 12h15 de La Mure vers Grenoble est avancé de 20 minutes et partira à 11h55.

✓ Le départ de 12h25 de Grenoble vers La Mure est avancé de 15 minutes et partira à 12h10.

Merci de votre compréhension