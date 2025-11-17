itinisère

Infos transport en commun : L.T92 : modification de service a compter du 1er décembre

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A partir du lundi 1er décembre 2025 

La ligne T92 La Mure – La Motte d’Aveillans – Grenoble desservira l’arrêt « Pont de Champ » Route de Vizille à Jarrie, dans les deux sens de circulation, afin d’améliorer les correspondances entre les lignes M-réso (notamment C13) et cars Région (T75, T90, T91, T92).
 
Ligne(s) concernée(s)

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers GRENOBLE
