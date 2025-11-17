Infos transport en commun : L.T92 : modification de service a compter du 1er décembre
Perturbation
A partir du lundi 1er décembre 2025
La ligne T92 La Mure – La Motte d’Aveillans – Grenoble desservira l’arrêt « Pont de Champ » Route de Vizille à Jarrie, dans les deux sens de circulation, afin d’améliorer les correspondances entre les lignes M-réso (notamment C13) et cars Région (T75, T90, T91, T92).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers GRENOBLE