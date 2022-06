Jusqu'au 08/06/2022 - Cars Région

Attention, ce mercredi 9 juin , les cars de la ligne T92, partant à 6h20 et 15h35 de Grenoble en direction de La Mure, et les départs à 12h10 et 18h30 de La Mure en direction de Grenoble ne seront pas équipés de porte-vélos.

Merci de votre compréhension