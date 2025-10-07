Jusqu'au 29/03/2026 - Cars Région

Du 26 octobre 2025 au 29 mars 2026

Afin d’améliorer la prise en charge des usagers de l’arrêt « Pont des Richards » à Saint-Firmin, les cars en direction de Gap marqueront systématiquement l’arrêt dans le parking.

Attention, en cas de neige, le car ne rentrera pas dans le parking et l’arrêt sera marqué sur la RN85 à l’entrée du parking.

Merci de votre compréhension