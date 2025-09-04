itinisère

Infos transport en commun : L.T91 : erreur fiche horaire valable au 1er septembre 2025

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

Les horaires de passage aux arrêts : « Pont Haut » sur la commune de Saint-Laurent-en-Beaumont « Station-service » à Pierre-Châtel « Les Souchons » à Saint-Laurent-en-Beaumont ne sont pas indiqués sur la fiche horaire officielle de la ligne T91. Cependant, ces arrêts sont bien desservis aux horaires habituels de la ligne.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP
