Infos transport en commun : L.T91 : erreur fiche horaire valable au 1er septembre 2025
Perturbation
Les horaires de passage aux arrêts : « Pont Haut » sur la commune de Saint-Laurent-en-Beaumont « Station-service » à Pierre-Châtel « Les Souchons » à Saint-Laurent-en-Beaumont ne sont pas indiqués sur la fiche horaire officielle de la ligne T91. Cependant, ces arrêts sont bien desservis aux horaires habituels de la ligne.
Merci de votre compréhension
T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP