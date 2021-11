Jusqu'au 09/11/2021 - Cars Région

Mardi 9 novembre 2021

Perturbations importantes entre 06h30 et 18h00

Uniquement dans le sens Grenoble➔La-Mure

En raison de la coupure de la RN85, à Saint-Théoffrey, les arrêts "Mairie" et "Station-Service " à Pierre-Châtel, "Petichet" à Saint-Theoffrey","Le Lac RD115a" et "Le Lac" à Laffrey ne seront pas desservis, uniquement dans le sens Grenoble➔La-Mure, entre 6h30 et 18h00.

Merci de vous reporter aux arrêts "Pont de la Mouche" à La-Mure ou "Pont de Champ" à Jarrie.

Aussi des retards sont à prévoir, les services passant par La-Motte-d'Aveillans.

Merci de votre compréhension