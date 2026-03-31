Jusqu'au 01/04/2026 - Cars Région

En raison d’un dysfonctionnement de la barrière de Laffrey, des perturbations sont à prévoir sur la ligne T90 le mercredi 1er avril 2026;

Le car au départ de Corps à 12 h 55 en direction de Grenoble,

Le car au départ de La Mure à 17 h 20 en direction de Grenoble,

Le car au départ de Gap à 15 h 55 en direction de Grenoble,

ne desserviront pas les arrêts compris entre Station Service (Pierre-Châtel) et Pont de Champ.

Nous vous remercions pour votre compréhension.