itinisère

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Date d'impression : 31/03/2026

Infos transport en commun : L.T90: arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 01/04/2026 - Cars Région

En raison d’un dysfonctionnement de la barrière de Laffrey, des perturbations sont à prévoir sur la ligne T90 le mercredi 1er avril 2026;

  • Le car au départ de Corps à 12 h 55 en direction de Grenoble,
  • Le car au départ de La Mure à 17 h 20 en direction de Grenoble,
  • Le car au départ de Gap à 15 h 55 en direction de Grenoble,

ne desserviront pas les arrêts compris entre Station Service (Pierre-Châtel) et Pont de Champ.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
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