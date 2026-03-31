Infos transport en commun : L.T90: arrêts non desservis
Perturbation
En raison d’un dysfonctionnement de la barrière de Laffrey, des perturbations sont à prévoir sur la ligne T90 le mercredi 1er avril 2026;
- Le car au départ de Corps à 12 h 55 en direction de Grenoble,
- Le car au départ de La Mure à 17 h 20 en direction de Grenoble,
- Le car au départ de Gap à 15 h 55 en direction de Grenoble,
ne desserviront pas les arrêts compris entre Station Service (Pierre-Châtel) et Pont de Champ.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
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T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)