Jusqu'au 26/08/2025

Le mardi 26 août 2025

Plusieurs arrêts non desservis

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, la ligne sera déviée sur les services suivants :

✓ Départ de 12h30 de La Salette-Fallavaux vers Grenoble.

✓ Départ de 13h05 de Grenoble vers La Mure.

✓ Départ de 14h05 de La Mure vers de Grenoble.

Les arrêts "Quinzaine" et "Bayard" à Echirolles, "L'Etoile", "Iles de Mars", "Mairie", "Les Deux Ponts", "Beau Site" et "Pont des Vannes" à Pont-de-Claix, "Saut du Moine" à Champagnier, "Pont de Champ" et "La Gare - RN85" à Jarrie et "L'Alliance" à Vizille ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts "Stade Lesdiguières" à Grenoble ou "Chantefeuille" à Vizille.

Aussi, des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension