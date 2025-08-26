itinisère

Date d'impression : 11/08/2025

Infos transport en commun : L.T90 : arrêts non desservis mardi 26 août

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025
Plusieurs arrêts non desservis

 

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, la ligne sera déviée sur les services suivants :

✓ Départ de 12h30 de La Salette-Fallavaux vers Grenoble.

✓ Départ de 13h05 de Grenoble vers La Mure.

✓ Départ de 14h05 de La Mure vers de Grenoble.

Les arrêts "Quinzaine" et "Bayard" à Echirolles, "L'Etoile", "Iles de Mars", "Mairie", "Les Deux Ponts", "Beau Site" et "Pont des Vannes" à Pont-de-Claix, "Saut du Moine" à Champagnier, "Pont de Champ" et "La Gare - RN85" à Jarrie et "L'Alliance" à Vizille ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts "Stade Lesdiguières" à Grenoble ou "Chantefeuille" à Vizille.

Aussi, des retards sont à prévoir.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
