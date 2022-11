Jusqu'au 21/11/2022 - Cars Région

Ce lundi 21 novembre, fin de la coupure de route entre les communes de Domène et Le Versoud tous les arrêts entre "L'oratoire " à Domène et "Cité Nouvelle" au versoud des lignes T86 et X02 sont à nouveau desservis.

Merci de votre compréhension.