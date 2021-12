Jusqu'au 11/12/2021 - Cars Région

Ce samedi 11 décembre, en raison des conditions climatiques sur la ligne T85, les départs à 12h35 et 17h du Plateau des Petites Roches en direction de La Tronche et les départs 14h10 et 18h45 de La Tronche en direction du Plateau des Petites Roches ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.