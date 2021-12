Jusqu'au 18/12/2021 - Cars Région

Le samedi 18 décembre 2021

Arrêts " La Mure " et " Mairie " à La Terrasse Entre 17h00 et 19h00

Non desservis

En raison d'un spectacle organisé au centre du village de La Terrasse, les arrêts " La Mure " et " Mairie " ne seront pas desservis, entre 17h00 et 19h00. Merci de vous reporter aux arrêts " Le Carré " et " Institut " à La Terrasse.

Merci de votre compréhension