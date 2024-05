Jusqu'au 23/05/2024 - Cars Région

Le 23 mai 2024 à partir de 11h30 et pour l'après midi

Arrêts "Chavant" et "Hôtel de Ville" à Grenoble non desservis

En raison d'une manifestation sur la commune de Grenoble, les arrêts "Chavant" et "Hôtel de Ville" ne seront pas desservis.



Merci de vous reporter aux arrêts "Docteur Martin" ou "Hôtel de Ville-Chanrion" à Grenoble.

Merci de votre compréhension