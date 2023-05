Jusqu'au 11/06/2023 - Cars Région

Le dimanche 11 juin 2023

Criterium Du Dauphiné

Services décalés

En raison du passage du Critérium du Dauphiné sur les communes de Barraux et Chapareillan et des fermetures de la RD1090 et RD590 de 12h25 à 13h30

Les service suivants sont modifiés :

• Le départ de Grenoble en direction de Chambéry à 12h00 est décalé à 12h40

• Le départ de Chambéry en direction de Grenoble à 12h25 est décalé à 12h45 Des retards peuvent être à prévoir.

Merci de votre compréhension.