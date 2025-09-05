Infos transport en commun : L.T77 : services non effectués du 3 au 5 septembre
Perturbation
Du mercredi 3 septembre au vendredi 5 septembre 2025
En raison de travaux à la suite d’un affaissement de chaussée à Venosc, la route départementale D530 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
En raison de la coupure de la route Départementale D530 à Venosc, la ligne T77 ne circulera pas.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T77 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Cars Régionvers SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)