Infos transport en commun : L.T77 : services non effectués du 3 au 5 septembre

Perturbation

Jusqu'au 05/09/2025 - Cars Région

Du mercredi 3 septembre au vendredi 5 septembre 2025

En raison de travaux à la suite d’un affaissement de chaussée à Venosc, la route départementale D530 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

En raison de la coupure de la route Départementale D530 à Venosc, la ligne T77 ne circulera pas.

 

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T77 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Cars Région

    vers SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
    vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)
