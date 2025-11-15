Jusqu'au 15/11/2025 - Cars Région

Jusqu'au 15 novembre 2025

La ligne T77, qui circule entre Le Bourg d’Oisans et La Bérarde (Combe Noire) tous les jours jusqu’au samedi 15 novembre 2025, reste sur réservation gratuite mais obligatoire pour toute cette période. La fiche horaire de la ligne est disponible sur le site cars Région. L’ouverture des réservations à partir du 28 septembre est prévue très prochainement.

Retrouvez toutes les informations sur l'accès à la Vallée du Vénéon sur Accès à la vallée du Vénéon - Oisans, les Alpes mythiques.

Merci de votre compréhension