Infos transport en commun : L.T76 : départs non effectués mardi 26 août

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025
Services supprimés

 

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, les services suivants seront supprimés :

✓ Le départ de 13h55 de Huez vers Bourg d'Oisans

✓ Le départ de 14h05 de Bourg d'Oisans vers Huez

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)
