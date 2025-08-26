Infos transport en commun : L.T76 : départs non effectués mardi 26 août
Perturbation
Le mardi 26 août 2025
Services supprimés
En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, les services suivants seront supprimés :
✓ Le départ de 13h55 de Huez vers Bourg d'Oisans
✓ Le départ de 14h05 de Bourg d'Oisans vers Huez
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)