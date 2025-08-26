Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025

Services supprimés

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, les services suivants seront supprimés :

✓ Le départ de 13h55 de Huez vers Bourg d'Oisans

✓ Le départ de 14h05 de Bourg d'Oisans vers Huez

Merci de votre compréhension