Jusqu'au 16/04/2026 - Cars Région

Du samedi 28 mars 2026 à 11h00 au jeudi 16 avril 2026 à 18h00

En raison de l'organisation du semi-marathon Grenoble-Vizille et de la vogue annuelle sur la commune de Vizille, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

- Dans le sens Le Bourg d'Oisans -> Vizille, l'arrêt « Place du Château » ne sera pas desservi et sera reporté à l'arrêt "Les Forges" à Vizille.

- Dans le sens Vizille -> Le Bourg d’Oisans, l’arrêt « Place du Château » ne sera pas desservi et sera reporté à l'arrêt provisoire situé rue de la Terrasse.

Merci de votre compréhension