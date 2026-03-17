Infos transport en commun : L.T75, VIZ03 : modifications de services du 28 mars 11h au 16 avril 18h
Perturbation
Du samedi 28 mars 2026 à 11h00 au jeudi 16 avril 2026 à 18h00
En raison de l'organisation du semi-marathon Grenoble-Vizille et de la vogue annuelle sur la commune de Vizille, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
- Dans le sens Le Bourg d'Oisans -> Vizille, l'arrêt « Place du Château » ne sera pas desservi et sera reporté à l'arrêt "Les Forges" à Vizille.
- Dans le sens Vizille -> Le Bourg d’Oisans, l’arrêt « Place du Château » ne sera pas desservi et sera reporté à l'arrêt provisoire situé rue de la Terrasse.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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VIZ03 BOURG D'OISANS-VIZILLE Cars Régionvers VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)