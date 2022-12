Jusqu'au 17/12/2022 - Cars Région

Ce samedi 17 décembre, à partir de 18h, en raison de la demi-finale de la Coupe du Monde et les probables festivités, les lignes empruntant le cours Jean Jaurès seront déviées entre la "Gare Routière de Grenoble" et "Stade Lesdiguières" à partir de 18h. Les arrêts "Louise Michel", "Alliés"," Vallier Libération (Sud)", "Vallier-Catane", "Vallier-Llibération (Ouest)", "Alsace Lorraine" et "Gares" ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension.