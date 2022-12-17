Infos transport en commun : L.T75, T90, T91, T92, X03 : arrêts non desservis à Grenoble samedi 17 décembre
Perturbation
Ce samedi 17 décembre, à partir de 18h, en raison de la demi-finale de la Coupe du Monde et les probables festivités, les lignes empruntant le cours Jean Jaurès seront déviées entre la "Gare Routière de Grenoble" et "Stade Lesdiguières" à partir de 18h. Les arrêts "Louise Michel", "Alliés"," Vallier Libération (Sud)", "Vallier-Catane", "Vallier-Llibération (Ouest)", "Alsace Lorraine" et "Gares" ne seront pas desservis.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
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T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
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T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- VALLIER-CATANE GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
- VALLIER-CATANE GRENOBLE
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T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- VALLIER-CATANE GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
- VALLIER-CATANE GRENOBLE
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T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
- VALLIER-CATANE GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
- VALLIER-CATANE GRENOBLE
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X03 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VOREPPE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
- GARE ROUTIERE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE