itinisère

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Date d'impression : 16/12/2022

Infos transport en commun : L.T75, T90, T91, T92, X03 : arrêts non desservis à Grenoble samedi 17 décembre

Perturbation

Jusqu'au 17/12/2022 - Cars Région

Ce samedi 17 décembre, à partir de 18h, en raison de la demi-finale de la Coupe du Monde et les probables festivités, les lignes empruntant le cours Jean Jaurès seront déviées entre la "Gare Routière de Grenoble" et "Stade Lesdiguières" à partir de 18h. Les arrêts "Louise Michel", "Alliés"," Vallier Libération (Sud)", "Vallier-Catane", "Vallier-Llibération (Ouest)", "Alsace Lorraine" et "Gares" ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • VALLIER-CATANE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    • VALLIER-CATANE GRENOBLE

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • VALLIER-CATANE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    • VALLIER-CATANE GRENOBLE

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    • VALLIER-CATANE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    vers GAP
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    • VALLIER-CATANE GRENOBLE

  • Car X03 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VOREPPE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    vers VIZILLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
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