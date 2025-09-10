itinisère

Infos transport en commun : L.T75, T90, T91, T92, T95 : changement de terminus

Perturbation

Jusqu'au 10/09/2025 - Cars Région

Ce mercredi 10 septembre, en raison du mouvement de grève et des blocages de routes, les lignes feront leur terminus et leur départs de l'arrêt "Louise Michel à Grenoble.
Tous les arrêts après "Louise Michel" ne sont pas desservis.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers GRENOBLE

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / MURE (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP
