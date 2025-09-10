Infos transport en commun : L.T75, T90, T91, T92, T95 : changement de terminus
Perturbation
Ce mercredi 10 septembre, en raison du mouvement de grève et des blocages de routes, les lignes feront leur terminus et leur départs de l'arrêt "Louise Michel à Grenoble.
Tous les arrêts après "Louise Michel" ne sont pas desservis.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers GRENOBLE
T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / MURE (LA)
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP