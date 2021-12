Jusqu'au 14/03/2022 - Cars Région

Du 11 janvier au 14 mars 2022

Arrêts "Vallier-Libération (Ouest)" et "Vallier-Catane" à Grenoble non desservis en direction de l’Oisans et du Plateau Matheysin

En raison de la fermeture de la bretelle d'entrée Catane de l'A480 depuis Grenoble et en direction de Sisteron, les arrêts "Vallier-Libération (Ouest)" et "Vallier-Catane" ne seront pas desservis en direction de l'Oisans et du Plateau Matheysin.

Merci de vous reporter sur l'arrêt "Vallier-Libération (Sud)" à Grenoble.

Merci de votre compréhension