Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025

Services modifiés

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, la ligne sera perturbée :

✓ Le départ de 12h10 de Grenoble vers Bourg d'Oisans sera avancé de 30 minutes et partira à 11h40.

✓ Le départ de 13h15 de Bourg d'Oisans vers Grenoble sera supprimé.

✓ Le départ de 14h55 de Grenoble vers Bourg d'Oisans sera dévié entre les arrêts « Stade Lesdiguières » et « Place du Château ». Les arrêts "Quinzaine" et "Bayard" à Echirolles, "L'Etoile", "Iles de Mars", "Mairie", "Les Deux Ponts", "Beau Site" et "Pont des Vannes" à Pont-de-Claix, "Saut du Moine" à Champagnier, "Pont de Champ" et "La Gare - RN85" à Jarrie ne seront pas desservis.

Aussi, des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension