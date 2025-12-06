Infos transport en commun : L.T75 : Arrêt non desservi le samedi 6 decembre
Perturbation
Le samedi 06 décembre 2025
En raison de l’organisation du marché de Noël sur la commune de Vizille, certaines rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Place du Château » ne pourra être desservi et sera reporté aux arrêts « Les Forges », « Lycée » ou « Lycées (2) ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)