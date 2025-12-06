Jusqu'au 06/12/2025 - Cars Région

Le samedi 06 décembre 2025

En raison de l’organisation du marché de Noël sur la commune de Vizille, certaines rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Place du Château » ne pourra être desservi et sera reporté aux arrêts « Les Forges », « Lycée » ou « Lycées (2) ».

Merci de votre compréhension