Infos transport en commun : L.T75 : Arrêt non desservi le samedi 6 decembre

Perturbation

Jusqu'au 06/12/2025 - Cars Région

Le samedi 06 décembre 2025

En raison de l’organisation du marché de Noël sur la commune de Vizille, certaines rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Place du Château » ne pourra être desservi et sera reporté aux arrêts « Les Forges », « Lycée » ou « Lycées (2) ».

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)
