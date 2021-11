Jusqu'au 19/11/2021 - Cars Région

Du 1er septembre au 19 novembre

En raison des travaux réalisés sur la RN85, les départs du Collège Les 6 Vallées des lignes 3020 et 3030 sont respectivement décalés à 17h et 17h05 du 29 mars au 2 juillet et du 1er septembre au 19 novembre 2021.

Merci de votre compréhension