Infos transport en commun : L.T73 : départs non effectués mardi 26 août

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025
Services supprimés

 

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d 'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, les services suivants seront supprimés :

✓ Le départ de 13h05 de Grenoble vers Les Deux Alpes

✓ Le départ de 14h00 des Deux Alpes vers Grenoble

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
