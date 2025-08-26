Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025

Services supprimés

En raison du passage de la 4ème étape du Tour d 'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, les services suivants seront supprimés :

✓ Le départ de 13h05 de Grenoble vers Les Deux Alpes

✓ Le départ de 14h00 des Deux Alpes vers Grenoble

Merci de votre compréhension