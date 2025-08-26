Infos transport en commun : L.T73 : départs non effectués mardi 26 août
Perturbation
Le mardi 26 août 2025
Services supprimés
En raison du passage de la 4ème étape du Tour d 'Espagne "La Vuelta" sur le Département de l'Isère, les services suivants seront supprimés :
✓ Le départ de 13h05 de Grenoble vers Les Deux Alpes
✓ Le départ de 14h00 des Deux Alpes vers Grenoble
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)