Infos transport en commun : L.T73 : départs non effectués le 8 septembre et le 14 novembre
Perturbation
Le lundi 8 septembre et le vendredi 14 novembre 2025
En raison de la coupure de la route au niveau du tunnel des Commères:
Le départ de 08h05 et de 12h25 de Bourg d'Oisans " Halte routière" et le départ de 12h25 des Deux Alpes " Station" sont supprimés.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)