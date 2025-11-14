itinisère

Date d'impression : 29/08/2025

Infos transport en commun : L.T73 : départs non effectués le 8 septembre et le 14 novembre

Perturbation

Jusqu'au 14/11/2025 - Cars Région

Le lundi 8 septembre et le vendredi 14 novembre 2025

En raison de la coupure de la route au niveau du tunnel des Commères:

Le départ de 08h05 et de 12h25 de Bourg d'Oisans " Halte routière" et le départ de 12h25 des Deux Alpes " Station" sont supprimés.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
