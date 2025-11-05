itinisère

Date d'impression : 04/11/2025

Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conformes mercredi 5 novembre

Perturbation

Jusqu'au 05/11/2025 - Cars Région

Ce mercredi 5 novembre, les cars de la ligne T75 partant à 7h45 et 17h00 de Les Deux-Alpes en direction de Le Bourg-d'Oisans et à 12h25 et 19h00 Le Bourg d'Oisans en direction de Les Deux-Alpes ne serot pas aux couleurs cars Région.  

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
