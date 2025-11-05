Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conformes mercredi 5 novembre
Perturbation
Ce mercredi 5 novembre, les cars de la ligne T75 partant à 7h45 et 17h00 de Les Deux-Alpes en direction de Le Bourg-d'Oisans et à 12h25 et 19h00 Le Bourg d'Oisans en direction de Les Deux-Alpes ne serot pas aux couleurs cars Région.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)