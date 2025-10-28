Jusqu'au 28/10/2025 - Cars Région

En raison de travaux de réfection de chaussée sur la RD1091 à Bourg d’Oisans, un alternat entraînera des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Ecole des Sables » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Chemin des Effonds », exceptionnellement desservi par la ligne T70 ou l’arrêt « Eglise des Sables ».

Merci de votre compréhension