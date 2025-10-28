Infos transport en commun : L.T70, T71, T75 : arrêt "Ecole des Sables" non desservi mardi 28 octobre
Perturbation
Le mardi 28 octobre 2025.
En raison de travaux de réfection de chaussée sur la RD1091 à Bourg d’Oisans, un alternat entraînera des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Ecole des Sables » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Chemin des Effonds », exceptionnellement desservi par la ligne T70 ou l’arrêt « Eglise des Sables ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers ALLEMOND / VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T70 (TAD T71) BRG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)