Infos transport en commun : L.T70, T71, T75 : arrêt "Ecole des Sables" non desservi mardi 28 octobre

Perturbation

Jusqu'au 28/10/2025 - Cars Région

Le mardi 28 octobre 2025.

 

En raison de travaux de réfection de chaussée sur la RD1091 à Bourg d’Oisans, un alternat entraînera des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Ecole des Sables » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Chemin des Effonds », exceptionnellement desservi par la ligne T70 ou l’arrêt « Eglise des Sables ».

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Région

    vers ALLEMOND / VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T70 (TAD T71) BRG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Région

    vers VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)
