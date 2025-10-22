Jusqu'au 22/10/2025 - Cars Région

Le mercredi 22 octobre

En raison de travaux de réfection de chaussée sur la RD1091 à Bourg d’Oisans, l’arrêt « Ecole des Sables » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Chemin des Effonds », exceptionnellement desservi par la ligne T70 ou l’arrêt « Eglise des Sables ».

Merci de votre compréhension.