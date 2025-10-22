Infos transport en commun : L.T70, T71 et T75 : arrêt « Ecole des Sables » non desservi mercredi 22 octobre
Perturbation
Le mercredi 22 octobre
En raison de travaux de réfection de chaussée sur la RD1091 à Bourg d’Oisans, l’arrêt « Ecole des Sables » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Chemin des Effonds », exceptionnellement desservi par la ligne T70 ou l’arrêt « Eglise des Sables ».
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers ALLEMOND / VAUJANY
T70 (TAD T71) BRG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers VAUJANY
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE