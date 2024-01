Jusqu'au 24/04/2024 - Cars Région

Du mardi 26 décembre 2023 au dimanche 21 avril 2024

Pendant la période de fonctionnement des navettes Oisans et Vaujany, les services suivants ne sont pas assurés.

- Départ 8h15 de Vaujany direction Bourg d’Oisans les week-end et jours fériés

- Départ 17h30 de Vaujany direction Bourg d’Oisans du lundi au vendredi.

La correspondance entre la navette Oisans en provenance de Vaujany et la T75 en direction de Grenoble est maintenue à l’arrêt « Rochetaillée » pour ces deux horaires.

Plus d’information sur les horaires des navettes Oisans et Vaujany sur le site oisans.com et vaujany.com.

Merci de votre compréhension